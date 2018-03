‘Het lijkt nu af en toe bij Ajax van: ’Dat doen we op een stoere manier‘’

Ajax neemt het zondag in eigen huis op tegen sc Heerenveen en Ole Tobiasen verwacht weinig problemen voor de Amsterdammers. De oud-verdediger van beide Eredivisionisten denkt dat de ploeg van Erik ten Hag na twee wedstrijden zonder winst weer gaat zegevieren: "Ik zeg geen simpele overwinning, maar ze pakken wel gewoon de drie punten."

Tobiasen, die toegevoegd is aan de technische staf van de nationale ploeg van Denemarken, zegt in gesprek met ELF Voetbal te verwachten dat PSV landskampioen gaat worden. "Niets is beslist tot de dag dat het niet meer kan. Maar tien punten voorsprong geeft PSV niet zomaar uit handen. Voor Ajax telt nu als enige het vasthouden van de tweede plek, dat je toch voorronde Champions League haalt."

De 42-jarige Deen is verrast dat Ajax dit seizoen minder presteert. "Of het aan onervarenheid ligt, aan iets anders, ik weet niet waarom je de kans op het kampioenschap zo uit handen laat glippen. Ze creëren genoeg kansen, maar moeten dodelijker zijn in het zestien meter. Aan beide kanten, want uit standaardsituaties incasseren ze te veel doelpunten."

Tobiasen constateert dat de inzet niet altijd honderd procent is. "Als je er alles aan hebt gedaan om die wedstrijd te winnen, dan kun je daar vrede mee hebben. Het lijkt nu af en toe van: 'Oh, dat doen we wel even vandaag. Dat doen we op een stoere manier, we hoeven niet onze mouwen op te stropen. Het moet er mooi uitzien.' Maar eerst zul je hard moeten werken. Ik mis het alles willen geven om te winnen."