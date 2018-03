Koeman gooit roer om: ‘Geen Depay meer met een cowboyhoed’

Onder het bewind van Ronald Koeman gaat er het nodige veranderen bij Oranje. Eerder werd al bekend dat het Nederlands elftal voortaan zijn tenten op zal slaan op de KNVB Campus in Zeist in plaats van in Huis ter Duin in Noordwijk. Nu blijkt dat er onder de nieuwe bondscoach ook vaker besloten getraind zal worden en er minder persmomenten zullen zijn.

Er is minder spreektijd voor de pers met de spelers, bij de aankomst van de spelers mag geen pers aanwezig zijn en de bondscoach zal zijn selectie niet meer op een persconferentie bekend maken. Verder schaft Koeman de open trainingen af en is de media alleen nog een kwartiertje welkom op de verzameltraining. Arno Vermeulen noemt het een ‘kaalslag voor de media’.

“Het lijkt erop dat de pers - en daarmee ook het publiek - wordt gestraft voor de slechte resultaten, want de informatievoorziening rond Oranje loopt nu terug”, zegt Vermeulen tegenover de NOS. Volgens Chris van Nijnatten, persvoorlichter van de KNVB en oud-journalist, gaat het vooral om de rust en het professionele klimaat waarin de bondscoach moet kunnen werken. “Binnen de KNVB is na twee gemiste eindtoernooien de gedachte: de volledige focus moet op het voetbal zijn.”

Van Nijnatten zegt dat de komst van de nieuwe bondscoach en de nieuwe directie het goede moment was om 'wat zaken tegen het licht te houden’. “De gedachte dat we pers en publiek zouden willen straffen, is belachelijk en uiteraard volledig bezijden de waarheid”, stelt hij. Volgens Vermeulen kan de KNVB de boel makkelijk afgrendelen op de KNVB Campus. “Dat hele mediaspektakel bij de aankomst van de spelers is weg. Daar zijn we niet meer welkom. Geen Memphis Depay meer met een cowboyhoed of Eljero Elia in een camouflagepak.”