Wenger: ‘Belangrijk na de nachtmerrieweek die wij achter de rug hebben’

Arsenal verloor in de afgelopen weken van Östersunds, tweemaal van Manchester City, waaronder de finale van de EFL Cup, en van Brighton & Hove Albion en leek donderdagavond opnieuw voor een lastige opgave te staan. The Gunners verrasten echter vriend en vijand door relatief eenvoudig met 0-2 van AC Milan te winnen en Arsène Wenger was na afloop tevreden over de veerkracht die zijn ploeg liet zien in het San Siro.

“Het is natuurlijk een belangrijke overwinning na de nachtmerrieweek die wij achter de rug hebben. Het is een belangrijke zege, maar nog geen kwalificatie voor de volgende ronde. We moeten de klus thuis nog afmaken. Ik ben blij met de geestdrift en het antwoord dat we hebben gegeven”, reageerde de Fransman na de wedstrijd bij BT Sport. “We zaten niet in een positie om risico’s te nemen, maar we konden ook weer niet te voorzichtig zijn omdat dan het vloeiende uit het spel verdwijnt.”

“We bleven tot het einde met overtuiging verdedigen. Als je een bekerfinale hebt gespeeld, is het lastig om dat binnen een paar dagen te verwerken. Als je neergeslagen wordt als een bokser, heb je geen tijd om te reageren, maar ondanks dat je je slechts half opgericht hebt moet die reactie toch komen. Je trots en je verlangen om kwaliteit te laten zien moeten zich dan toch uitbetalen in een wedstrijd.”

Aaron Ramsey was eveneens blij met het resultaat: “We begonnen goed, maakten in de eerste helft een paar doelpunten en hebben laten zien dat we genoeg karakter in dit elftal hebben. Het is nooit makkelijk om naar het San Siro te komen om tegen AC Milan te spelen. Ik heb dat zelf ervaren toen we hier kwamen en met 4-0 verloren, dus ik ben erg blij dat we hier hebben gewonnen. We speelden erg goed in de eerste helft en hebben veel kansen gecreëerd. Dat wilden we in de tweede helft beschermen en al met al was het een goede avond.”