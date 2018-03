Mahrez kijkt terug op mislukte transfer: ‘Manchester City is verleden tijd’

Riyad Mahrez had de afgelopen transferperiode zijn zinnen gezet op een vertrek bij Leicester City. Manchester City leek zijn volgende werkgever te worden, maar omdat de clubs niet tot een akkoord wisten te komen over de transfersom, bleef de Algerijns international bij the Foxes. Na de slotdag van de transferperiode verscheen Mahrez anderhalve week niet op de training. Terugkijkend op die periode, zegt de buitenspeler dat hij spijt heeft van de manier waarop hij het heeft aangepakt.

“Ik bleef weg omdat ik tijd nodig had om na te denken”, zegt Mahrez in gesprek met Sky Sports. “Het was een lastige situatie. Manchester City is een mooie stap voor wie dan ook, maar dat is verleden tijd. Ik heb het achter me gelaten. Als we er nu weer over gaan praten, dan is het alsof de transferperiode weer terugkomt en ik wil juist vooruitkijken, alles geven voor het team. Je zal altijd spijt hebben van bepaalde dingen, maar op dat moment dacht ik dat het het juiste was om te doen.”

Gevraagd naar zijn afwezigheid bij Leicester City zegt Mahrez dat hij altijd in contact is blijven staan met de club. “Het was lastig, maar de club is er ook goed mee omgegaan”, aldus Mahrez, die afgelopen weekend tegen Bournemouth met een rake vrije trap in de 97ste minuut een punt redde voor Leicester. “In de voetbalwereld is het een komen en gaan van spelers. Ik ga nu niet zeggen of ik blijf of vertrek. We gaan zien wat de zomer brengt. Op dit moment ben ik speler van Leicester.”