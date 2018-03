Tottenham ‘moet eremetaal halen’: ‘Kunnen niet nog een Walker verliezen’

Tottenham Hotspur verloor woensdagavond met 1-2 van Juventus, waardoor de Londenaren zijn uitgeschakeld in de Champions League. De ploeg van Mauricio Pochettino krijgt veel kritiek op het optreden tegen de Italiaanse landskampioen. Martin Keown is het grotendeels oneens met de kritiek, aangezien Tottenham nog relatief nieuw is in het miljardenbal.

“Tottenham krijgt veel te veel kritiek, dit is een competitie waarin je ervaring moet hebben”, zegt de oud-verdediger van onder meer Arsenal tegenover de Daily Mail. “Er zijn momenten in de wedstrijd waarin je gewoon iedereen achter de bal moet zetten en de tegenstander moet respecteren. Als je dat niet doet, kan je een flinke straf verwachten."

"Dit is wat er met Tottenham gebeurde. Simpele, individuele fouten hebben Tottenham genekt. Dit is nog steeds een club dat aan het bouwen is. Ik denk dat Tottenham niet had verloren als het duel werd gespeeld op White Hart Lane (in plaats van op Wembley, red.). Het belangrijkste is dat ze moeten vasthouden aan hun beste spelers. Ze kunnen het niet veroorloven om een andere Kyle Walker te verliezen.”

“Tot het moment dat Tottenham een prijs wint, zullen de rivalen denken dat ze altijd nog een kans hebben om een sterspeler zoals Harry Kane te strikken. Het wordt tijd dat Tottenham eremetaal behaalt”, aldus Keown, die genoot van het spel van Juventus-verdediger Giorgio Chiellini. “Hij wist dat Tottenham kansen zou weggeven. Geen denken aan dat Chiellini Kane zou laten schitteren.”