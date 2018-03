Transfervrij vertrek bij Juve lonkt: ‘Ik heb nooit problemen met iemand gehad’

Met Kwadwo Asamoah in het veld zette Juventus woensdagavond het Champions League-duel met Tottenham Hotspur volledig naar zijn hand. De Ghanees kwam als invaller binnen de lijnen en zag la Vecchia Signora uiteindelijk met 1-2 winnen op Wembley. Asamoah is in het bezit van een aflopende verbintenis, maar daar wil hij niet al teveel worden aan vuil maken.

“Ik ben gelukkig hier in Turijn en heb nooit problemen met iemand gehad. Verder wil ik gewoon mijn werk doen en niet teveel over mijn contract praten, dat zorgt alleen maar voor afleiding. Deze club heeft ervoor gezorgd dat ik grote prijzen heb kunnen winnen en heeft me alles gegeven”, zegt Asamoah in gesprek met Mediaset. Hij werd reeds in verband gebracht met een dienstverband bij Galatasaray en Internazionale.

“Ik speel nu zes jaar bij deze geweldige club. We werken iedere dag hard om elkaar te helpen”, vervolgt de Ghanees, die in 2012 door Juventus werd overgenomen van Udinese. “We hebben gewonnen van een jong team, met veel kwaliteiten. Vanaf de bank kon ik zien dat we te gehaast op zoek waren naar een doelpunt tegen Tottenham Hotspur. De trainer veranderde vervolgens de formatie, waardoor we beter balbezit konden houden in de verdediging.”