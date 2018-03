‘Ajax doet bij degradatie HSV opnieuw poging bij Van Drongelen'

De kans is groot dat Rick van Drongelen vertrekt bij Hamburger SV als de club degradeert. Volgens BILD lonkt er dan een terugkeer naar de Eredivisie, want Ajax zou nadrukkelijk geïnteresseerd zijn in de negentienjarige verdediger. Sterker nog, de Amsterdammers hebben in januari al een poging ondernomen om Van Drongelen los te weken in Hamburg.

Een bod van zeven miljoen euro werd echter door de huidige zeventien van de Bundesliga van tafel geveegd. In september had Ajax al contact opgenomen met de belangenbehartigers van Van Drongelen, nadat hij een uitstekende start beleefde in de Bundesliga. De verdediger zou zich echter wel op zijn gemak voelen in Hamburg en een goed verhaal van HSV zou hem zomaar kunnen overhalen om in Noord-Duitsland te blijven, ook als de club degradeert.

Als HSV degradeert, is de kans echter groot dat men zwicht voor een miljoenenbod. Ajax is niet de enige gegadigde voor Van Drongelen, want ook verschillende clubs uit de Bundesliga en de Premier League zouden hem nadrukkelijk in de gaten houden. Chelsea had hem twee jaar geleden al eens op de radar, maar Van Drongelen verkoos destijds een langer verblijf bij Sparta Rotterdam boven een avontuur bij the Blues.

Overigens kan een eventuele degradatie van HSV ook goed nieuws betekenen voor PSV. In dat geval staat de Duitse club namelijk ook open voor de verkoop van Douglas Santos en de Eindhovenaren zijn de belangrijkste kandidaat om de Braziliaan over te nemen. Volgens BILD wil HSV in ieder geval het bedrag dat het voor Douglas Santos betaald heeft terugverdienen, waardoor PSV minimaal 7,5 miljoen euro kwijt is voor de linksback.