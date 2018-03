‘In de ideale wereld had Van der Sar geen directeur van Ajax kunnen worden’

De kritiek op algemeen directeur Edwin van der Sar bij Ajax is de afgelopen weken sterk toegenomen, daar de prestaties van het eerste elftal dit seizoen achterwege blijven. De Telegraaf schreef woensdag nog dat de oud-international ‘doodongelukkig’ zou zijn in zijn huidige rol, waarin hij honderden Ajax-medewerkers moet aansturen. De Raad van Commissarissen heeft echter tegenover de krant laten weten Van der Sar gesteund wordt. Zaakwaarnemer Mino Raiola denkt er compleet anders over. Hij is van mening dat de voormalig doelman ongeschikt is voor zijn functie. “In de ideale wereld had Edwin van der Sar geen directeur van Ajax kunnen worden.”

Eerder deze week uitte voormalig penningmeester Arie van Os al stevige kritiek op het bestuur van Ajax. In een interview met Quote noemt Raiola het ‘een gotspe’ dat Van der Sar eindverantwoordelijke is bij de nummer twee van de Eredivisie. Hij noemt het bijzonder dat de oud-doelman van onder meer Juventus en Manchester United eerst stage moest lopen bij toenmalig directeur Michael Kinsbergen voordat hij het stokje overnam. “Waar in de wereld kan de ceo van een onderneming zeggen: ik ben er nog niet klaar voor? Ik kan me niet voorstellen dat ze bij Apple een ceo aanstellen die zegt: ik kan er niks van, maar ga het leren”, klinkt het. “In de ideale wereld had Edwin van der Sar geen directeur van Ajax kunnen worden.”

Het aanstellen van Van der Sar als algemeen directeur was in de lijn van de gedachte van Johan Cruijff, die groot voorstander was van een clubleiding bestaande uit ex-spelers. Raiola vindt dat een conservatieve gedachte. “Iedereen kan de beste voetballer ter wereld worden, maar Cruijff verkleint dat principe door dogmatisch op te leggen dat alleen ex-voetballers trainers moeten worden. Hij wilde concurrentie killen. Dan krijg je verzwakking van je soort, dan krijg je incest. Daar heeft Darwin al van gezegd: dan ga je dood. Alles wat ik tien jaar geleden heb gezegd komt nu uit.”

Raiola is voorstander van een andere manier van besturen, waarbij hij clubs uit de Bundesliga als voorbeeld neemt. “In Duitsland hebben ze een open structuur. Julian Nagelsmann, 30 jaar, is trainer van Hoffenheim, Domenico Tedesco is 32 en zit bij Schalke: coaches die niet hoog hebben gevoetbald maar fantastisch kunnen trainen”, aldus de belangenbehartiger van onder meer Justin Kluivert, Philippe Sandler en Donyell Malen. “De Duitse competitie is uitermate competitief en het nationale elftal floreert.”

De manier waarop Ajax momenteel geleid wordt is volgens Raiola niet de juiste en daar ergert hij zich aan. “Als Ajax een verhandelbaar aandeel was geweest, was het allang verkocht. Zeventig procent is in handen van leden van de vereniging, dertig procent is op de aandelenmarkt. Dat is niks. Ik vind het bijna volksverlakkerij, zoiets mag niet worden toegelaten op de beurs. Een club moet geleid worden als onderneming, waarbij de eigenaar de lusten en de lasten draagt van zijn goede en slechte daden. Ajax is een bijna misdadig aandeel.”