Recordaantal passes voor Man City: ‘Heeft niets met voetbal te maken’

Manchester City verloor van FC Basel, maar domineerde wel het balbezit. The Citizens gaven 978 succesvolle passes, het hoogste aantal in een wedstrijd in de Champions League sinds Opta de statistieken in 2003/04 bijhoudt. Josep Guardiola hecht echter niet veel waarde aan die vele passes.

De Spanjaard is van mening dat er niet dwingend genoeg werd gespeeld, zo vertelt hij aan de BBC: “De eerste helft was vrij goed, maar in de tweede helft vergaten we aan te vallen, we vergaten te spelen. Als we een bal passen, dan doen we dat om aan te vallen, om door de tegenstander heen te breken. Passen om het passen, dat is niets en dat zag er in de tweede helft heel, heel zwak uit.”

Gabriel Jesus maakt er in de tussentijd maar even in totaal 5-0 van voor Manchester City! ⚽⚽⚽⚽⚽ Geplaatst door voetbalzone op woensdag 7 maart 2018

“Het is niet makkelijk als je al met 0-4 voor staat”, doelt Guardiola op de uit Zwitserland meegenomen overwinning van de eerste ontmoeting. “We hebben het geprobeerd, hebben erover gesproken en ik denk dat we in de eerste helft wel degelijk hebben laten zien dat we de wedstrijd wilden winnen. We creëerden veel kansen en speelden goed.”

“Na de 1-1 in de tweede helft vervloog dat allemaal. We passten om het passen en als dat gebeurt, dan heeft dat niets met voetbal te maken”, besluit de Spanjaard. Manchester City ligt hoe dan ook nog altijd koers voor het winnen van de treble, want nadat de EFL Cup werd gewonnen, is het winnen van de Premier League zoals bekend ook binnen handbereik.