Wenger: ‘Ik doe het niet goed, dus kan ik hem beter om advies vragen’

Arsenal gaat donderdagavond op bezoek bij AC Milan en een overwinning is nodig om uit de negatieve spiraal van de laatste weken te komen. Het winnen van de Europa League lijkt voor de club uit Londen bovendien de laatste kans te zijn om zich nog te kwalificeren voor Champions League-voetbal voor volgend seizoen.

“Ja, het doet me denken aan vorig seizoen”, aldus Arsène Wenger op de persconferentie in het San Siro. “Vorig seizoen liepen we met 75 punten in de Premier League net de Champions League mis. Dit is een kans voor ons en die moeten we grijpen. Er komt nu wel meer druk bij kijken, dat klopt. Het is in ieder geval een goede kans. Je wil laten zien dat je de kwaliteit en kracht hebt en dat kun je alleen tonen wanneer je het moeilijk hebt.”

“De spelers willen winnen. De spelers moeten zich focussen op wat ze beter moeten doen en zich realiseren wat ze minder goed kunnen, maar tegelijkertijd moeten ze niet te bezorgd zijn over de consequenties van een slecht resultaat”, aldus Wenger, die daarmee lijkt aan te willen geven dat the Gunners zonder schroom moeten voetballen. In AC Milan treft de club uit Londen in ieder geval een tegenstander in vorm, want i Rossoneri zijn al acht speelronden ongeslagen in de Serie A.

Wenger treft daarnaast in Gennaro Gattuso een relatief jonge trainer, maar voelt zich niet geroepen om de Italiaan tips mee te geven: “Ik ga hem niet te veel adviezen geven. Hij is een jongen met veel ervaring. En bovendien doe ik het niet zo goed, dus kan ik hem beter om advies vragen”, glimlacht de Fransman, die tegen Milan overigens niet kan beschikken over Hector Bellerín. De rechtsback kampt met een knieblessure en ook Alexandre Lacazette en Nacho Monreal zijn achtergebleven in Engeland.