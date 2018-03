‘Of ik voor Barcelona zou willen spelen? Natuurlijk wil ik dat’

Nabil Fekir wordt al maanden met Barcelona in verband gebracht, maar is niet de enige speler van Olympique Lyon die in beeld zou zijn bij de club uit Catalonië. Ook de negentienjarige middenvelder Houssem Aouar wordt gelinkt aan Barcelona en zelf ziet de international van Jong Frankrijk een dienstverband in Spanje wel zitten.

“Ik heb de geruchten ook gehoord. Ik heb oren”, glimlacht Aouar in gesprek met France Football. “Ik heb ook ogen, dus ik heb links en rechts wel wat dingen gelezen. De speler die zegt dat hij niet naar geruchten kijkt of luistert, die vertelt de waarheid niet. Maar verder kan ik er niet zoveel mee, ik kan er weinig aan doen.”

“Ik word goed beschermd door mijn familie. De geruchten zijn leuk om te horen, maar ik ga niet zweven. Ik heb slechts één goed half seizoen achter de rug en moet mij gewoon blijven ontwikkelen. Of ik voor Barcelona zou willen spelen? Natuurlijk, maar dat gaat op voor iedere grote club. Het is normaal om ambitieus te zijn op je negentiende.”

Aouar speelde voor Athletic Club de Villeurbanne alvorens hij in 2009 de overstap maakte naar de jeugdopleiding van Olympique Lyon. Het talent maakte in februari 2017 in de uitwedstrijd tegen AZ zijn debuut in het eerste elftal en staat inmiddels op zes doelpunten en vier assists in 38 officiële wedstrijden. Zijn contract loopt tot medio 2020 door.