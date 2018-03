Landgenoot verdedigt ‘bizar’ besluit Carrasco: ‘Beter dan bankzitten’

Yannick Ferreira Carrasco verliet Atlético Madrid onlangs voor een avontuur bij Dalian Yifang. De Belgisch international zei dat het sportieve project hem heeft overtuigd te verkassen naar China. De overstap werd hevig bekritiseerd in België, maar Eden Hazard, teamgenoot van Carrasco bij de Rode Duivels, heeft alle begrip voor de controversiële beslissing.

"Ik kan niet in het hoofd van Yannick kijken, maar ik weet dat hij Atlético Madrid wilde verlaten", zegt de spelmaker van Chelsea in gesprek met La Dernière Heure over de overstap. "Misschien was China de enige optie om te vertrekken. Als hij tot het einde van het seizoen was gebleven bij Atlético, dan had hij misschien helemaal niet meer gespeeld."

"In China weet hij zeker dat hij veel speelt. Het is beter om speeltijd te krijgen in China dan bankzitten in LaLiga. Het lijkt een bizarre keuze, maar hij heeft zijn redenen, dat weet ik zeker. Ik heb er geen enkel probleem mee dat spelers van België naar China gaan. Axel Witsel speelt daar een paar maanden en is dan altijd op zijn best als hij weer met ons ging spelen. Ik denk dat hetzelfde gaat gebeuren met Yannick."

"En het WK start al over drie maanden", vervolgt Hazard, die zegt met zijn land te willen schitteren in Rusland. "Je verliest je niveau van voetbal echt niet in zo'n korte duur. Dus ik heb echt geen problemen met de transfer van Yannick. We gaan naar het WK om lang in het toernooi te blijven en de winterse transferperiode heeft daar helemaal niets aan veranderd."