Henry slikt kritiek in: ‘Maar we hebben dat duidelijk bij Arsenal niet gezien’

Alex Oxlade-Chamberlain reageerde onlangs op commentaar van Thierry Henry. De Fransman had gezegd dat hij lange tijd naar de middenvelder heeft gekeken, maar dat hij nog steeds niet weet waar hij goed in is. Tegenover Sky Sports is Henry nu een stuk positiever over de prestaties van Oxlade-Chamberlain.

“Hij verdient lof voor wat hij tot dusver in korte tijd bij Liverpool heeft laten zien. Maar we hebben dat duidelijk niet bij Arsenal gezien. Als ik Frank Lampard noem, dan weet iedereen waar hij goed in was. Zijn kracht was om in de diepte op te duiken en doelpunten en assists te leveren. Bij Arsenal was er altijd veel discussie over wat nu Oxlade-Chamberlain zijn beste positie is. Dat is mijn punt”, zegt Henry.

“De ene dag was hij vleugelverdediger, dan weer vleugelaanvaller en een week later aanvallende middenvelder. Dat was het probleem, we wisten het gewoon niet”, vervolgt de Fransman. “Het is moeilijk om erachter te komen waar je op je best bent als je niet een aantal wedstrijden op een vaste positie speelt. In 132 wedstrijden voor Arsenal maakte hij slechts 4 doelpunten. Bij Liverpool heeft hij al 3 goals en 5 assists in 14 duels.”

“Bij Liverpool zien we nu een middenvelder die druk zet op de tegenstander, iedere keer dat hij de mogelijkheid heeft. Hij wint de bal terug, maakt doelpunten en geeft assists. Nu zien we duidelijk wat voor type speler hij is. We kunnen zien wat hij voor speler kan worden bij Liverpool. De potentie is er altijd geweest en nu speelt hij uitstekend. Hij is een andere speler en Arsenal-fans hadden hem graag in het Emirates Stadium willen zien”, besluit Henry.