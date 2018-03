PSV vestigt ‘zaterdagrecord’: ‘We zakken zelden door de ondergrens’

PSV koerst af op het kampioenschap en dat is volgens Daniel Schwaab niet zo verrassend. De centrale verdediger stelt vast dat de koploper simpelweg veel stabieler is dan de concurrentie, zo vertelt de 29-jarige Duitser aan De Telegraaf.

“Soms hebben we een uitschieter, maar we hebben niet vaak momenten dat het fantastisch is. Maar we zijn stabiel en zakken zelden door de ondergrens. We weten waar onze kwaliteiten liggen. Zo’n momentje van Jeroen (Zoet, red.) op slag van rust, dat is gewoon slim”, doelt Schwaab op het moment dat de doelman de ‘rust’ prefereerde boven een snelle uittrap voor een counter.

PSV kwam op voorsprong in het Philips Stadion door een ‘toevalstreffer’, want Ramon Leeuwin maakte een eigen doelpunt. “Dat is op dit moment onze kwaliteit, om uit het niets de 1-0 te maken. Als wij de nul houden, kunnen we tegen elke tegenstander scoren. Dat gevoel moeten we vasthouden”, aldus Schwaab.

PSV staat, omgerekend naar drie punten per overwinning, voor de tweede keer in de historie op minimaal 68 punten na 26 speelronden. In het seizoen 1985/86 had men er één punt meer na 26 wedstrijden. Hiernaast is PSV al 47 competitieduels ongeslagen die plaats vonden op een zaterdag, een record. Het vorige record, van 46 duels op rij uit 1978, stond eveneens op naam van de Brabanders.