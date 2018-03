‘Het zou Erik ten Hag ook bij Feyenoord niet lukken’

Ajax ging zondag met 3-2 onderuit bij Vitesse en heeft nu voor het eerst sinds 2012/13 twee keer van één team in één Eredivisie-seizoen verloren; ook toen was de club uit Arnhem sterker. Jack van Gelder komt tot de conclusie dat de trainerswissel in Amsterdam niet goed uitpakt voor Ajax.

“Hij heeft niet de uitstraling om voor een topclub te werken. Het zou hem in Rotterdam ook niet lukken”, verwijst de presentator van Ziggo Sport naar Erik ten Hag. “Hij heeft niets overgenomen van de filosofie van Ajax: aanvallend voetballen, dominant zijn, met pressie spelen. Hij heeft het over passes en achterin minder kwetsbaar zijn.”

Aad de Mos sluit zich bij de woorden van Van Gelder aan en constateert dat Ten Hag te weinig ‘flair’ heeft voor Ajax: “Je moet laten zien dat je de echte baas bent. Ik heb nu al het idee dat de spelers de baas zijn. De lichaamshouding van meneer Lasse Schöne, Hakim Ziyech en vooral Joël Veltman. Daar erger ik me kapot aan.”

Ajax kijkt tegen een achterstand van tien punten aan op PSV en lijkt het kampioenschap wel te kunnen vergeten. De runner-up pakte dit seizoen overigens gemiddeld 2,3 punten voor de winterstop, tegenover 2,1 sinds de komst van Ten Hag. Daarnaast incasseerde Ajax voor de tweede keer dit seizoen minimaal drie treffers in een competitieduel; de laatste keer dat dat Ajax overkwam, was in het seizoen 2013/14.