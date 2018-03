Pleidooi voor basisplaats Cassierra: ‘Hij verdient een kans’

Mateo Cassierra begon zondag opnieuw op de bank bij Ajax, maar kreeg na een uur spelen wel zijn kans. Bij een 2-0 achterstand tegen Vitesse kwam hij in het veld voor Maximilian Wöber en niet veel later maakte hij er 2-1 van. Matthijs de Ligt impliceert dat Cassierra wat hem betreft bij de eerste elf mag beginnen.

“Ik ben niet de persoon om te beslissen wie er in de spits moet staan. Maar ik denk wel dat Mateo vandaag heeft laten zien dat hij een kans verdient”, zo wordt de centrale verdediger geciteerd door AT5. Het spel van de Amsterdammers vond De Ligt ‘Ajax-onwaardig’. Hij vond dat hij en zijn medespelers ‘heel slap’ begonnen.

Ajax ging uiteindelijk met 3-2 onderuit en lijkt de titel nu wel te moeten vergeten. “Het is nooit voorbij, maar het ziet er wel heel slecht uit”, aldus De Ligt. De blijdschap bij Vitesse was logischerwijs groot, ook bij aanvaller Bryan Linssen: “De reuzendoder, zullen we maar zeggen”, zei hij voor de camera van FOX Sports.

“Dit zijn makkelijkere wedstrijden. Omdat je veel meer ruimte hebt en twee teams spelen om te winnen. Tegen mindere ploegen is het toch vaak een gaatje zoeken. Tegen Ajax, PSV en Feyenoord, dan heb je twee teams die het voetballend willen oplossen.” Navarone Foor opende met een prachtig schot de score: “Je kunt het wel een zondagsschot noemen. Kijk, ik was helemaal uitgeput na het juichen.”