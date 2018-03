Kramer en Mühren schieten Sparta naar broodnodige zege

Sparta Rotterdam heeft zondagmiddag drie punten weten te pakken tegen ADO Den Haag. De bezoekers kwam al snel verdiend op voorsprong, maar de formatie van Dick Advocaat toonde veerkracht en wist via het eerste doelpunt van Michiel Kramer in dienst van de Rotterdammers én Robert Mühren te zegevieren: 2-1. Door de winst stijgt Sparta naar de zestiende plek in de Eredivisie.

ADO begon wervelend en dacht dat het via Nick Kuipers op 0-1 kwam, maar de goal van de verdediger werd door scheidsrechter Reinold Wiedemeijer afgekeurd. Een minuut later was het wel raak voor de residentieclub, waarbij voormalig Spartaan Erik Falkenburg de trekker overhaalde. Na gepruts achterin bij Sparta kon Nasser El Khayati de bal oppikken en passen naar Falkenburg, die met een droge knal via de binnenkant van de paal raak schoot.

Na de openingstreffer nam ADO gas terug, terwijl de mannen van Advocaat iets beter in de wedstrijd kwamen, maar ADO bleef de dominante ploeg. Falkenburg schoot vlak voor rust wederom op de paal, maar ditmaal ketste de bal weer het veld in. Sparta mocht van geluk spreken dat het bezoek de kansen in de eerste helft niet afmaakte en kon met een 0-1 tussenstand en een striemend fluitconcert de kleedkamer opzoeken. Advocaat besloot in de rust in te grijpen en besloot Robert Mühren en Thomas Verhaar het veld in te sturen ten faveure van Kenneth Dougall en Dabney dos Santos.

Met een meer aanvallend ingestelde formatie gingen de Rotterdammers naarstig op zoek naar de gelijkmaker, waarbij Michiel Kramer twee kansen kreeg. De spits moest echter beide keren zijn meerdere erkennen in Robert Zwinkels. Ook ADO was af en toe gevaarlijk, zoals Eduard Duplan, die zijn 250ste wedstrijd in de Eredivisie afwerkte, maar Jannik Huth kon enkele pogingen knap keren. Het was Kramer die Sparta na een uur spelen beloonde met de gelijkmaker.

De voormalig spits van Feyenoord, die zijn eerste treffer namens Sparta maakte, wist de buitenspelval te omzeilen en binnen te tikken. Vlak na de aftrap leek Kramer zelfs op weg naar de 2-1, maar Zwinkels pareerde wederom zeer knap. Ook Björn Johnsen was dicht bij het winnende doelpunt, maar hij had het vizier niet op scherp staan. Het was invaller Mühren die tien minuten voor tijd raak schoot en Advocaat de broodnodige drie punten bezorgde.