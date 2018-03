Fiorentina-aanvoerder Davide Astori (31) overleden

Davide Astori is op 31-jarige leeftijd in zijn slaap overleden, zo meldt Fiorentina via de officiële kanalen. De verdediger is zondagochtend op zijn hotelkamer gevonden. Astori was aanvoerder bij La Viola en heeft in totaal veertien interlands gespeeld voor de nationale ploeg van Italië. De wedstrijd tegen Udinese is uitgesteld.

Fiorentina zou zondag aantreden Udinese en daarom was de Italiaanse ploeg op trainingskamp, waarbij de selectie zich vestigde in de La Di Moret Hotel. De centrale verdediger stond sinds de zomer van 2016 onder contract bij Fiorentina, nadat hij eerst werd gehuurd van Cagliari. Eerder was Astori ook actief voor AC Milan, AS Roma, US Cremonese en AS Pizzighettone.

Astori was dit seizoen een belangrijke kracht bij Fiorentina en speelde in totaal 27 wedstrijden voor de club, waarvan 25 in de Serie A. Dit seizoen vond de verdediger een keer het net. In totaal speelde Astori 379 duels, waarin hij acht keer scoorde en zeven assists produceerde. Hij kwam veertien keer uit voor Italië en scoorde een keer, in de wedstrijd tegen Uruguay op de Confederations Cup in 2013.

Via een statement laat Fiorentina weten: "Fiorentina, diep bedroefd, moet helaas mededelen dat aanvoerder Davide Astori is overleden." Udinese bevestigt via een persbericht dat het duel met Fiorentina is uitgesteld: "Naar aanleiding van het verschrikkelijke nieuws dat Fiorentina en de hele wereld vanochtend kreeg, is het duel tussen Udinese en Fioretina uitgesteld. Een andere datum wordt later vastgesteld."