Omhaal van Luuk de Jong vormt hoogtepunt bij ruime zege PSV

PSV heeft zaterdag geen fout gemaakt in de strijd om de landstitel. De koploper kwam een moeizame openingsfase door tegen FC Utrecht en zette het duel vervolgens naar zijn hand: 3-0. Luuk de Jong zorgde met een omhaal, de 2-0, voor het hoogtepunt van de avond. PSV overnacht met een voorsprong van tien punten op Ajax, dat zondagmiddag op bezoek gaat bij Vitesse.

PSV mocht van geluk spreken dat het heelhuids uit de openingsfase kwam. De beste kansen waren immers voor FC Utrecht, dat in de eerste tien minuten al meermaals had kunnen scoren. Sander van de Streek stuitte van dichtbij op Jeroen Zoet, de rebound was niet besteed aan Gyrano Kerk en vervolgens was er nog een gigantische kans voor Mark van der Maarel. De opgekomen back schoot op de binnenkant van de paal, waarna de bal in de handen van Zoet belandde. Het bleken dure missers, want even later deelde PSV twee dreunen uit aan de bezoekers en daar zouden de gasten niet meer van herstellen.

Bart Ramselaar deed zijn oude club pijn, nadat zijn voorzet via het been van Ramon Leeuwin in het Utrechtse doel belandde. Het tweede doelpunt van PSV was een stuk fraaier. De Jong werd bereikt door een voorzet van Santiago Arias en leverde een prachtige omhaal af, die keeper David Jensen te machtig was. In zijn laatste tien Eredivisie-duels scoorde de spits acht keer; in de veertig duels daarvoor maakte hij evenveel doelpunten. De doelpunten tegen Utrecht kwamen voort uit de eerste twee kansen voor PSV en de bezoekers hadden ongetwijfeld het gevoel dat ze zichzelf tekortdeden.

In de slotfase van het eerste bedrijf leek PSV op 3-0 te kunnen komen, toen Kevin Blom een penalty toekende. Hij concludeerde even later echter dat Gastón Pereiro zich liet vallen en gaf de aanvaller een gele kaart. In werkelijkheid werd hij wel licht geduwd door Leeuwin. In de tweede helft nam PSV verder afstand. Steven Bergwijn lanceerde zichzelf door de bal ver vooruit te spelen, liet Sean Klaiber zijn hielen zien en verschalkte Jensen. Utrecht zocht nog naar een aansluitingstreffer: zo pakte Zoet een schot van Kerk in de verre hoek.

PSV was niet in staat om Utrecht de wil op te leggen op het veld, maar kwam tegelijkertijd niet vaak in de problemen. In de tweede helft waren er voor beide teams minder kansen dan voor rust. Het bleef bij 3-0 en PSV kan rustig afwachten hoe Ajax het er zondag van afbrengt op bezoek bij Vitesse. Het gat tussen de nummers één en twee van de Eredivisie bedraagt voorlopig tien punten. Bij puntenverlies van Ajax in Arnhem zou PSV een gigantische stap zetten richting de landstitel.