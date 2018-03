Son leidt Tottenham naar plek drie; Van der Hoorn scoort voor Swansea

Tottenham Hotspur heeft zaterdagmiddag geen fout gemaakt op bezoek bij Huddersfield Town. The Spurs rekenden dankzij twee treffers van Heung-Min Son af met de promovendus en stijgen over Liverpool, dat nog wel een wedstrijd minder gespeeld heeft, heen naar de derde plek in de Premier League. Het Swansea City van de scorende Mike van der Hoorn haalde tegelijkertijd uit tegen West Ham United, terwijl de degradatiekraker tussen Southampton en Stoke City onbeslist eindigde.

Tottenham Hotspur - Huddersfield Town 2-0

Rajiv van La Parra en Terence Kongolo hielden als basisklanten in eerste instantie nog aardig stand tegen het aanvalsgeweld van de thuisploeg. Jonass Lössl moest na ruim een kwartier spelen wel alles uit de kast trekken om een schot van Harry Kane onschadelijk te maken en tien minuten later stuitte ook Christian Eriksen op de doelman van the Terriers. Ondanks deze goede ingrepen moest Lössl vlak daarna wel de bal uit zijn doel vissen: Dele Alli stuurden Son diep, waarna de Koreaan de keeper uitkapte en raak schoot.

In de tweede helft duurde het niet lang voordat de Koreaan de bal opnieuw achter Lössl had liggen. Harry Kane stoomde bij een tegenaanval op aan de rechterkant, had oog voor de instormende Son aan de overkant van het veld en legde de bal met een fraaie curve in het strafschopgebied, waar de vrijstaande aanvaller alleen nog zijn hoofd tegen de bal hoefde te planten. Jan Vertonghen leek vier minuten later het feest compleet te maken, maar zijn treffer werd tot verbazing van iedereen op Wembley afgekeurd wegens buitenspel.

Leicester City - AFC Bournemouth 1-1

Bournemouth deelde in het treffen tussen de twee middenmoters na eerdere gemiste kansen van Riyad Mahrez, die stuitte op Asmir Begovic, en Junior Stanislas de eerste slag uit. Marc Albrighton ging na ruim een halfuur spelen in de fout in het strafschopgebied en zag Lee Probert naar de penaltystip wijzen. Joshua King zette zich achter de bal en liet Kasper Schmeichel kansloos met een schuiver in de rechterbenedenhoek. Na rust probeerde Claude Puel met het inbrengen van Kelechi Iheanacho en Fousseni Diamaté het tij nog wel te keren en dat leidde op het nippertje nog tot de gelijkmaker. Mahrez schoot in minuut 97 de 1-1 langs Begovic.

Swansea City - West Ham United 4-1

Swansea kende een droomstart voor eigen publiek. Met Van der Hoorn in de basis en Luciano Narsingh op de bank kwamen the Swans binnen acht minuten op voorsprong, nadat een afstandsschot van Sung-Yong Ki vanaf een meter of 22 over de grond binnenzeilde in de rechterhoek. Van der Hoorn maakte de schade vervolgens nog groter voor West Ham. Na een corner van Ki stond de verdediger op de juiste plek om raak te koppen; het was zijn eerste goal sinds november 2016. Na rust liep Swansea verder uit: Andy King scoorde bij zijn debuut als basisspeler en Jordan Ayew benutte een penalty na een overtreding op zijn broer Andre. Michail Antonio deed nog iets terug met een schot uit de draai.

Southampton - Stoke City 0-0

Hoewel beide ploegen voor aanvang van het seizoen zich leken te mogen richten op een plek in de middenmoot, was het treffen tussen the Saints en the Potters op St. Mary’s niets anders dan een onvervalste degradatiekraker. Stoke begon de wedstrijd onder de rode streep, terwijl Southampton er op doelsaldo net boven stond. Deze druk had zijn weerslag op de wedstrijd, die niet bol stond van de kansen. In de eerste helft was de beste mogelijkheid via Papa Ndiaye voor de bezoekers. Na rust liet Manolo Gabbiadini zich zien met een schot en zette ook Nathan Redmond Jack Butland aan het werk. De grootste kans was echter voor Soufiane Boufal, die van dichtbij net naast kopte.

Watford - West Bromwich Albion 1-0

Namens Watford kreeg Daryl Janmaat de beste kans van de eerste helft. De Nederlander werd bereikt door Roberto Pereyra en schoot in één keer, maar een uitgestoken been van keeper Ben Foster voorkwam de 1-0. De eerste helft bleef dus verstoken van doelpunten, maar dat gold niet voor het tweede bedrijf. Dertien minuten voor tijd opende Troy Deeney de score nadat de spits was gelanceerd door Will Hughes en koel bleef voor het vijandelijke doel. Voor Watford was het de tweede overwinning op rij; de club klimt naar plek negen op de ranglijst.