‘Ik denk dat het reëel is dat hij binnen twee jaar in Ajax 1 speelt’

Ryan Gravenberch timmert aan de weg bij Ajax. De spelverdeler is vijftien jaar, maar speelt al bij de Onder-19 en kwam vier keer in actie in de UEFA Youth League. Danzell Gravenberch heeft er vertrouwen in dat zijn negen jaar jongere broer het gaat maken in de Johan Cruijff ArenA.

“Dat hij op zijn vijftiende meedoet met de Onder-19, dat spreekt voor zich. Ik ben trots op hem als een grote broer en kan hem alleen maar blijven steunen en adviezen en tips geven”, zegt Danzell in gesprek met Voetbalzone. Hij speelde zelf ook in de jeugdopleiding van Ajax, maar brak niet door in het eerste elftal. De verdediger wordt thans door Reading verhuurd aan de Belgische tweedeklasser KSV Roeselare.

“Mijn doel is om aan te sluiten bij de Onder-19 en om zoveel mogelijk doelpunten te maken. Ik wil mezelf verbeteren. Uiteindelijk hoop ik een basisplek bij de Onder-19 af te dwingen. En mijn grote plan? Dat is om binnen twee jaar Ajax 1 te halen”, zei Ryan Gravenberch in oktober op de website van de Amsterdammers.

Danzell Gravenberch denkt dat het ‘zeker reëel’ is dat de tiener binnen twee jaar in het eerste staat: “Niet voor niets zitten vele Europese topploegen achter hem aan. Maar thuis zeggen we, vader en moeder benadrukken dat ook, dat het toch wel het beste is om bij Ajax te blijven. Het is een goede en mooie club en over twee jaar kan hij dan in het eerste staan. Daar heb ik vertrouwen in.”

