‘Ik denk dat hij zelfs meer in zijn mars heeft dan Iniesta en Xavi’

Manchester City wist donderdagavond met 0-3 te winnen van Arsenal, waardoor de titel in de Premier League nog meer dan voorheen lonkt voor de ploeg van Josep Guardiola. Veel spelers van City schitterden tegen the Gunners, onder wie Kevin De Bruyne. Martin Keown, oud-verdediger van onder meer Arsenal, is lyrisch over de Belgisch international.

Ook al kon De Bruyne donderdagavond geen assist of doelpunt produceren, was het spel van de 26-jarige middenvelder oogstrelend te noemen, aldus Keown bij de BBC. "Xavi en Andrés Iniesta zijn prachtige spelers, maar De Bruyne en David Silva zijn de next guys on the block. Ik denk dat De Bruyne zelfs meer in zijn mars heeft dan Iniesta en Xavi."

"Vanwege zijn bereik in de passing en zijn vermogen om doelpunten te maken", redeneert de oud-international van Engeland. "Dit zijn dingen die hij niet zo vaak deed, tot dit seizoen. Zijn drift om belangrijk te zijn, het is er allemaal. Hij wacht altijd perfect op het juiste moment. Het is eigenlijk beangstigend, want dit is nog maar het begin van iets heel speciaals."

Keown verwacht dat dit het laatste seizoen wordt voor Arsène Wenger bij Arsenal: "Net als ieder andere grote leider moet je het juiste moment kiezen om de club te verlaten. Dat moment was voor Wenger al lange tijd geleden. Ik denk niet dat hij zelf opstapt, maar de tijd zal het leren. Het is de vraag of de spelers in de komende belangrijke wedstrijden nog alles gaan geven voor Wenger."