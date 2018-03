Manchester City trakteert armetierig Arsenal weer op pak slaag

Manchester City heeft Arsenal voor de tweede keer in minder dan een week tijd op een gevoelige nederlaag getrakteerd. Nadat de formatie van Josep Guardiola afgelopen zondag al met 3-0 te sterk was in de finale van de EFL Cup, werd donderdag ook in de competitie eenvoudig gewonnen: 0-3. The Citizens verstevigen hun koppositie in de Premier League door de zege: de voorsprong op achtervolger Manchester United bedraagt met nog tien competitieduels voor de boeg zestien punten.

Arsenal werd afgelopen zondag op Wembley al kansloos gelaten door Manchester City en het elftal van de geplaagde Arsène Wenger bleek weinig lering getrokken te hebben uit die afstraffing. The Gunners verschenen in het eigen Emirates Stadium angstig voor de dag en werden opnieuw vanaf het eerste fluitsignaal met de rug tegen muur gezet. Manchester City werkte een indrukwekkende eerste helft af en leidde Arsenal aan de hand van een excellerende Leroy Sané binnen 33 minuten naar de slachtbank.

Het Duitse wonderkind was voortdurend een plaag voor directe tegenstander Héctor Bellerín en stond na een kwartier met een fraaie actie aan de basis van de openingstreffer van Bernardo Silva. Laatstgenoemde vond de verre hoek met een geplaatste bal, nadat Sané drie tegenstanders zijn hielen had laten zien. David Silva verdubbelde vervolgens de voordelige marge voor Manchester City na fraai voorbereidend werk van Sané en Sergio Agüero, alvorens Sané na ruim een half uur voetballen zelf voor de 0-3 zorgde na een razendsnelle counter.

Pierre-Emerick Aubameyang kwam nauwelijks in het stuk voor, maar de spits uit Gabon kreeg vlak na de onderbreking wel een uitgelezen mogelijkheid om wat terug te doen namens Arsenal. Een overtreding van Nicolás Otamendi op Henrikh Mkhitaryan werd bestraft met een strafschop, maar de poging van Aubameyang werd vervolgens gekeerd door Ederson Moraes. Overigens kwam Otamendi goed weg, daar scheidsrechter Andre Marriner naliet de Argentijnse verdediger met zijn tweede gele kaart van de avond van het veld te sturen.

Aubameyang volleerde enkele minuten na zijn misser nog eens rakelings naast, maar daarna bloedde het duel dood. Manchester City liet de teugels vieren en had vrijwel niets te duchten van een bijzonder armoedig Arsenal. Agüero had twaalf minuten voor tijd de 0-4 op zijn voet na een intelligente pass van Ilkay Gündogan, maar zijn diagonale schot werd ternauwernood uit het doel gehaald door Petr Cech. De ploeg van Wenger mocht zich gelukkig prijzen dat de score uiteindelijk niet verder werd opgevoerd door the Citizens en lijkt inmiddels kansloos in de strijd om plek vier: stadsgenoot Tottenham Hotspur heeft tien punten meer en beschikt tevens over een aanzienlijk beter doelsaldo (+29 om +12).