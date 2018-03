‘Als je Bergkamp en Henry voor je hebt, is dat onmogelijk’

Jérémie Aliadière heeft vele jaren bij Arsenal gevoetbald, maar de aanvaller heeft nooit zijn stempel weten te drukken bij de Londenaren, mede door blessureleed. De routinier, die momenteel zijn wedstrijden afwerkt bij FC Lorient, zegt in gesprek met Goal dat hij met klassbakken als Thierry Henry en Dennis Bergkamp weinig kans had onder Arsène Wenger.

“Arsène zei op een gegeven moment tegen mij: ‘Ik denk dat het beter is als je een seizoen wordt uitgeleend, zodat je wedstrijden gaat spelen en dan bij ons kan terugkeren.’ Ik ging ermee akkoord, maar ik had nog maar een contract voor een jaar bij Arsenal. Hij zei dat hij de verbintenis wilde verlengen en dat klonk voor mij goed, dus ik tekende bij Celtic, waarna West Ham United en Wolverhampton Wanderers volgden.”

“Destijds dacht ik echt dat ik een toekomst had bij Arsenal. Ik dacht dat ik meer kansen zou krijgen toen ik terugkwam”, vervolgt de 34-jarige Fransman, die met the Gunners de Premier League won. “Dat was echt het hoogtepunt bij Arsenal. De foto dat ik de trofee omhoog hield… Dat geeft mij het beste gevoel. Het was ongelooflijk om deel uit te maken van dat team.”

“Nu pas realiseer ik me dat ik onderdeel uitmaakte van ‘the Invincibles’. Je wist toen niet dat dat speciaal was. Het was altijd lastig om je plekje te verdienen. Iedere training was een uitdaging voor mij om te bewijzen aan Wenger dat ik meer speeltijd moest krijgen. Maar als je Bergkamp en Henry voor je hebt, is het onmogelijk om dat voor elkaar te krijgen. Je moet dan wachten tot ze geblesseerd zijn of rust nodig hebben. Ik werd ongeduldig.”