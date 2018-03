Isimat-Mirin: ‘Als de rest mooi voetbal wil spelen, moeten ze dat vooral doen’

PSV heeft dit seizoen al veel kritiek te verwerken gekregen over de gehanteerde speelstijl, maar staat intussen met een voorsprong van zeven punten op achtervolger Ajax bovenaan in de Eredivisie. Nicolas Isimat-Mirin heeft de kritiek op PSV meegekregen. De Franse verdediger haalt er zijn schouders over op. Hij benadrukt dat het niet uit moet maken hoe er gewonnen wordt, zolang de drie punten maar in huis worden gehaald.

"PSV moet kampioen worden en het liefst goed voetballen. Maar als we te aanvallend denken en spelen, geven we uiteraard ook ruimte weg. Dan is het logisch dat de tegenstanders kansen krijgen en af en toe een goal maken. In plaats daarvan kunnen we ook heel gecontroleerd spelen, wachten op de fout van de tegenstander om dan in de omschakeling met een snelle counter snel toe te slaan," legt Isimat-Mirin uit in een interview met Voetbal International. "Het is misschien niet heel Nederlands, maar het gaat er vooral om dat we winnen.”

In de Eredivisie is PSV al sinds 10 december vorig jaar ongeslagen. "Wij laten in elk geval wel zien dat het niet gaat om het hebben van het meeste balbezit. Het gaat erom wat je met de bal doet als je hem wel hebt. Wij doen dat goed en effectief, anders sta je niet bovenaan in de Eredivisie. Met het meeste balbezit word je geen kampioen, wel als je de meeste punten hebt. Het gaat er niet om hoe je wint, maar dat je wint.”

Isimat-Mirin vindt dat er in Nederland wat minder moet worden gekeken naar de speelstijl en de focus meer gelegd mag worden op het winnen van wedstrijden. Daarbij maakt hij de vergelijking met andere competities. "In Frankrijk, Engeland en Duitsland hoor je nooit iemand over mooi voetbal. Alleen in Nederland. Maar wat heb je aan mooi voetbal als je niet wint? Daarom mag van mij iedereen zeggen wat hij wil over PSV. Wij vechten voor de punten om kampioen te worden. Als de rest mooi voetbal wil spelen, moeten ze dat vooral doen.”