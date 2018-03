Seedorf gefileerd door Spaanse media: ‘We moeten deze bladzijde omslaan'

Deportivo La Coruña moet in de komende weken alle zeilen bijzetten om aan de degradatie te ontkomen. Clarence Seedorf heeft de boel voorlopig nog niet kunnen omkeren bij Depor en op dit moment bezet zijn ploeg de voorlaatste plaats in LaLiga. Na de 3-0 nederlaag tegen Getafe neemt de kritiek op het functioneren van Seedorf al toe.

In de vier wedstrijden onder leiding van Seedorf pakte Deportivo slechts één punt, de overige drie wedstrijden ging verloren. In de afgelopen vijf wedstrijden wist Depor niet te scoren, waardoor de club de slechtste reeks sinds 1969 doormaakt. “Deze nederlaag verandert helemaal niets, vandaag kwamen we tekort. We moeten hard blijven werken. Het komt daarbij goed uit dat we over drie dagen alweer mogen spelen”, wordt Seedorf gedurende de persconferentie geciteerd door verschillende Spaanse media.

“We hebben er vertrouwen in dat we de situatie omkeren. De drie tegengoals van vandaag zijn eigenlijk ontstaan door fouten van ons”, vervolgt de oud-middenvelder, wiens ploeg het komend weekeinde opneemt tegen Eibar. “Getafe is een ploeg die ik weet niet hoe lang geleden voor het laatst verloor in eigen huis. In die zin hebben we hetzelfde gedaan als de andere clubs die hier hebben gespeeld. We moeten deze bladzijde omslaan, over drie dagen kan de situatie er heel anders uitzien.”

De Spaanse media waren kritisch op Seedorf en Mundo Deportivo schrijft van ‘inofenSeedorf’, waarmee het bedoelt dat Deportivo door de nieuwe oefenmeester ‘onschadelijk’ gemaakt wordt. “Hij verraste met veel veranderingen, maar schoot mis. Hij liet Florin Andone, de topscorer, en Federico Cartabia, die in goede vorm verkeert, op de bank om Sulley Muntari te kunnen laten debuteren, een persoonlijke weddenschap. Daarnaast moest Michael Krohn-Dehli de wedstrijd dragen, maar dat was ver van de werkelijkheid verwijderd. Het resultaat: geen enkele kans tot de tachtigste minuut.”