‘Hij kan mee bij Barcelona, Real en Man City: het maakt niet uit’

Harry Kane maakte dit seizoen al 35 doelpunten in 36 wedstrijden en zijn treffer van afgelopen zondag tegen Crystal Palace was bovendien zijn honderdvijftigste goal in dienst van Tottenham Hotspur. Oud-middenvelder Ronaldinho is onder de indruk van de prestaties van de aanvalsleider van de nummer vier van de Premier League.

“Kane is al een tijdje een geweldige speler, maar het lijdt geen twijfel dat hij dit seizoen echt een nieuw level heeft aangetikt. Hij zit nu op een niveau waarop ieder team van de wereld hem wel zou willen hebben. Hij kan zo bij ieder team in Europa binnenwandelen. Barcelona, Real Madrid, Manchester City: het maakt niet uit”, aldus Ronaldinho in de Daily Mirror.

“Hij hoort nu bij die paar spelers in de wereld waarvoor iedere club ruimte zou maken in de kleedkamer als ze de kans krijgen om die speler vast te leggen”, gaat Ronaldinho verder. Tottenham hoopt de 24-jarige Kane binnenboord te houden en hanteert een vraagprijs van 225 miljoen euro, zo zou voorzitter Daniel Levy in oktober aan The Times hebben laten weten. Ronaldinho vraagt zich echter af of zo’n vraagprijs veel zin heeft.

“Vier of vijf clubs in de wereld bevinden zich op een moment waarop de transfersom niet meer belangrijk voor ze is. Als ze een speler willen, dan betalen ze gewoon wat nodig is. We hebben de laatste paar transferperiodes gezien dat de grootste clubs in Europa de gevraagde transfersommen op tafel leggen om de beste spelers van de wereld in te lijven”, besluit de 37-jarige Braziliaan, die begin februari bekendmaakte officieel te zijn gestopt.