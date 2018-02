Keizer: ‘Ik ga niemand beschadigen, maar ik ben niet achterlijk’

Marcel Keizer werd in december op straat gezet door Ajax en hoewel hij wist dat er vanaf de thuiswedstrijd tegen Vitesse iets op de achtergrond was beginnen te borrelen, was hij ‘verbaasd’ over het moment van zijn gedwongen vertrek: “Opvallend, want we hadden het al aan de gang gekregen”, zegt hij in een interview met Voetbal International.

Ajax verloor in september met 1-2 en voerde daarna ‘indringende gesprekken’ met Keizer, zo liet algemeen directeur Edwin van der Sar in november weten. Ondanks de onrust achter de schermen en het tragische incident met Abdelhak Nouri is de spelersgroep van Ajax blijven ‘vechten’, aldus Keizer: “Volgens mij zegt dat alles. Ze hadden me kunnen laten vallen, direct al. Na de nederlaag tegen Vitesse speelden we uit tegen SC Heerenveen. Als ze die hadden laten lopen, al was het gelijk geworden, dan was het klaar.”

“Dat was voor mij een teken: die gasten hebben er vertrouwen in, ze willen knokken, willen lekker voetballen. Dat gaf mij een boost, was het enige bewijsmateriaal dat ik nodig had. Dat gebeurde sindsdien steeds meer, we wonnen dik in Heerenveen, met 1-4 bij Feyenoord, en vanuit het knokken kwam ook het voetballende gedeelte steeds meer in de ploeg. De spelers hebben me nooit laten vallen. Ik kon er dan ook slecht tegen dat ik geen afscheid kon nemen van de spelers. Dat heb ik die zaterdag maar gedaan. Ik heb tegen de leiding gezegd: ‘jullie mogen er van alles van vinden, maar ik wil zaterdag van die gasten afscheid nemen’. Met hen had ik in een paar maanden tijd zo veel meegemaakt. Ze waren en zijn me veel waard.”

Keizer benadrukt dat hij ‘weinig steun’ van de clubleiding voelde, iets wat hij vorige week woensdag ook al deed in De Telegraaf. Dat kwam ook tot uiting in het niet halen van twee backs en een assistent-trainer, legt de oefenmeester uit Badhoevedorp uit. Erik ten Hag mocht in tegenstelling tot Keizer wél een eigen assistent meenemen. “Misschien was er wel geen geld… Nee, onzin. Nogmaals, ik ga niemand beschadigen, maar ben niet achterlijk”, aldus Keizer. “Half juni werd ik gevraagd voor het eerste elftal. De nadrukkelijke wens was de speelwijze van Jong Ajax naar de ArenA te brengen met de hoofdmacht. Ik gaf aan dat dit kon, dat ik daar het volle vertrouwen in had, maar dan had ik wel drie dingen nodig.”

“Twee aanvallende vleugelverdedigers voor mijn speelwijze en een assistent op wie ik blind kon vertrouwen en die van waarde zou zijn voor mijn visie. Volgens mij geen gortige eisen. Ze stonden erachter, maar het gebeurde niet. Tja, waarom niet? Dat is me nooit duidelijk geworden”, aldus de 49-jarige Keizer, die vanaf volgend seizoen waarschijnlijk voor de groep staat bij Heracles Almelo. Hij zou al een gesprek met de Heraclieden hebben gevoerd, maar dat heeft technisch manager Mark-Jan Fledderus nog niet willen bevestigen. Heracles neemt na dit seizoen afscheid van John Stegeman.