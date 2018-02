22-voudig Italiaans international verlaat Rusland: ‘De keuze is bijna gemaakt'

Sinds de zomer van 2011 staat Domenico Criscito onder contract bij Zenit, dat hem destijds voor een bedrag van vijftien miljoen euro overnam van Genoa. Na zeven jaar in Rusland heeft de 22-voudig Italiaans international zijn zinnen gezet op een terugkeer naar Italië. Tegenover La Gazzetta dello Sport vertelt de verdediger dat hij zijn aflopende contract bij Zenit niet gaat verlengen.

“Mijn contract loopt af en de club heeft aangeboden om mijn verbintenis te verlengen. Maar dat heb ik afgewezen, na zeven mooie jaren in Rusland wil ik graag terugkeren naar mijn familie in Italië”, zegt de 31-jarige verdediger. “Ik wilde eigenlijk vorig jaar al vertrekken, maar voor Roberto Mancini ben ik gebleven. Hij wilde me al naar Internazionale halen, maar het kwam er destijds niet van en nu konden we toch samenwerken. Maar nu wil ik graag terug naar Italië.”

Criscito geeft toe dat het nog altijd een doel is om terug te keren in het nationale team van Italië. “Natuurlijk, dat is altijd een doel. Als Mancini bondscoach wordt, is de kans alleen maar groter dat ik straks opgeroepen word”, vervolgt Criscito. “Ik geef toe dat ik waarschijnlijk niet hoef te klagen over het aantal aanbiedingen. In de Serie A zou ik voor drie à vier clubs willen spelen, maar de keuze is al bijna gemaakt.”

In de Russische competitie staat Zenit acht punten achter koploper Lokomotiv Moskou, maar het is nog wel in de race in de Europa League. In de achtste finale treft de Russische club RB Leipzig. “Het zal een uitdaging worden tegen een goed team. Op dit punt kan je van iedereen verliezen, er zijn geen gemakkelijk wedstrijden. Het wordt moeilijk om de finale te halen, er zitten nog enkele hele goede teams in, zoals Atlético Madrid en Borussia Dortmund.