Update: Emery ontkent operatie Neymar en sluit duel met Real niet uit

Neymar is minimaal twee maanden uitgeschakeld, zo melden onder meer Globo Esporte en AS dinsdagmiddag. Volgens verschillende media is de aanvaller van Paris Saint-Germain van plan een operatie te ondergaan aan zijn middenvoetsbeentje, waardoor hij hoe dan ook het treffen met Real Madrid volgende week in de Champions League aan zich voorbij moet laten gaan.

De Braziliaan raakte zondagavond tegen Olympique Marseille (3-0 winst) geblesseerd. Hij verliet per brancard het veld en een dag later maakt PSG bekend dat de blessure ernstiger is dan werd gehoopt. Neymar heeft een gebroken middenvoetsbeentje opgelopen. Na afloop sprak trainer Unai Emery de hoop uit dat zijn pupil snel weer in actie zou kunnen komen, maar dit is dus waarschijnlijk niet het geval.

Middels een statement op de clubsite liet PSG weten dat Neymar behalve een verstuikte enkel dus ook te maken had met een gebroken middenvoetsbeentje. De Franse grootmacht meldde op de clubsite niet hoe lang Neymar buitenspel zou staan. Real Madrid-trainer Zinédine Zidane ging maandag in op de blessure van Neymar. De Franse coach van de Spaanse grootmacht zei te hopen dat de Braziliaanse buitenspeler erbij zou zijn in Parijs.

“Ik houd er niet van dat voetballers geblesseerd raken. Ik ben niet blij met de blessure van Neymar. Hopelijk is hij hersteld voor de return. Ik wens nooit dat een voetballer geblesseerd is”, aldus Zidane. Naar verluidt gaan de chirurgen een metalen plaat aanbrengen om Neymar weer goed te laten functioneren. De Braziliaan zou momenteel alleen nog twijfelen of hij in Brazilië of in Frankrijk geopereerd wil worden.

Update 27 februari 14.05 uur – Emery ontkent operatie Neymar en sluit duel met Real niet uit

Unai Emery, trainer van Paris Saint-Germain, ontkent dinsdagmiddag op een persconferentie dat Neymar een operatie moet ondergaan. Verschillende media meldden dat de Braziliaan door een ingreep ongeveer twee maanden uitgeschakeld zou zijn, maar Emery bestempelt dit als onzin. De trainer zegt dat er een kleine kans is dat Neymar volgende week kan spelen tegen Real Madrid. Emery weigert echter uit te sluiten dat Neymar géén operatie nodig heeft; de trainer zegt dat er geen haast geboden is om een beslissing te maken over een eventuele ingreep.