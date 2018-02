‘Clubleiding Arsenal trekt conclusies en werkt al aan opvolging Wenger’

De clubleiding van Arsenal gaat na het seizoen met Arsène Wenger om de tafel om zijn functioneren te evalueren. Volgens de Daily Telegraph houdt men er bij the Gunners al rekening mee dat de Franse manager aan zijn laatste seizoen bezig is. Met Leonardo Jardim en Mikel Arteta zou Arsenal al twee mogelijke opvolgers van Wenger in het vizier hebben.

Wenger eindigde in zijn voorgaande 21 seizoenen altijd met een plek in de top vier óf een prijs. Na het verliezen van de finale van de EFL Cup tegen Manchester City (0-3) en de vroege uitschakeling in de FA Cup, is de Europa League nog de enige kans op zilverwerk dit seizoen. In de achtste finale van dat toernooi ontmoet Arsenal AC Milan. Daarnaast verloopt het seizoen in de Premier League tot dusver niet veel beter, met een zesde plaats.

Stan Kroenke, die de meerderheid van de aandelen in handen heeft, steunt Wenger, maar heeft ook zijn fiat gegeven aan de hervormingsplannen van algemeen directeur Ivan Gazidis. In die plannen is er op termijn geen plaats meer voor de Fransman. Josh Kroenke heeft de afgelopen tijd in Londen doorgebracht op de burelen van Arsenal en hij zal waarschijnlijk terugkeren met het oordeel dat er iets moet veranderen. Zolang Arsenal nog ergens voor speelt, zal men geen beslissing nemen over de toekomst van Wenger.

Jardim staat momenteel aan het roer bij AS Monaco en heeft daar nog een contract tot 2020, terwijl de Monegasken niet van plan zijn om hem zomaar te laten gaan. Arteta werkt momenteel als assistent van Josep Guardiola bij Manchester City en stond tot dusver nog niet op eigen benen. Verder worden Brendan Rodgers, Joachim Löw, Thierry Henry en Paulo Fonseca in verband gebracht met de eventuele opvolging van Wenger.