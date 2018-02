Italianen komen mogelijk uit interlandpensioen: ‘Het hoeft niet zo te eindigen’

Gianluigi Buffon en Giorgio Chiellini keren mogelijk terug als international van Italië. De veteranen kondigden vorig jaar het eind van hun interlandloopbaan aan, na de nederlaag tegen Zweden in de play-offs voor het WK. Interim-bondscoach Luigi Di Biagio denkt echter dat Buffon en Chiellini volgende maand hun rentree kunnen maken.

Di Biagio heeft de afgelopen weken geprobeerd om de routiniers op andere gedachten te brengen. Hij denkt niet dat Daniele De Rossi en Andrea Barzagli terugkomen op hun besluit om te stoppen, maar heeft wel goede hoop om met Buffon en Chiellini te werken. Eind maart kruist Italië in oefenwedstrijden de degens met Engeland en Argentinië. Dat zijn mooiere affiches om mee af te sluiten dan de wedstrijd tegen Zweden, vindt Di Biagio.

"Ik heb een paar gesprekken gevoerd met de ervaren spelers, want ik begreep dat een paar wilden stoppen", zegt de tijdelijke opvolger van Gian Piero Ventura. "Ik heb met Buffon gesproken om erachter te komen of hij misschien nog door wilde. De wedstrijd tegen Zweden hoort niet zijn laatste wedstrijd te zijn. Ik heb hem voorgesteld om terug te keren voor één, twee of drie wedstrijden. Gigi is er volgende maand waarschijnlijk bij."

"Zonder in detail te treden: Barzagli en De Rossi zullen er niet bij zijn, Chiellini wel", vervolgt de interim-bondscoach. "We willen de draad enthousiast oppakken." Di Biagio is ervan overtuigd dat er 'leven na Buffon' is voor Italië. "We hebben goede keepers voor de komende twintig jaar", doelt hij op doelmannen als Gianluigi Donnarumma, Mattia Perin en Alex Meret. "Maar het verhaal van Gigi hoeft niet te eindigen met die wedstrijd tegen Zweden."