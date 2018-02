‘Geweldige trainer, maar bij Ten Hag werden we een soort van geprogrammeerd’

Jean-Paul de Jong kent een uitstekende start als de nieuwe trainer van FC Utrecht. De Domstedelingen verloren nog niet onder leiding van De Jong en hij is de eerste trainer in de clubgeschiedenis die in zijn eerste acht duels ongeslagen blijft. In Utrecht lijkt Erik ten Hag, die naar Ajax vertrok, alweer te zijn vergeten.

“We zijn onder Jean-Paul veel vrijer in wat we mogen doen in het veld. Erik was een geweldige trainer, maar bij hem werden we een soort van geprogrammeerd. Nu spelen we ongeveer hetzelfde, maar hebben we meer vrijheid in het spel”, zegt Sean Klaiber in gesprek met De Telegraaf. De Jong zegt dat het succes met elkaar is bewerkstelligd. “Het is iets waar we op kunnen voortborduren.”

“Het is mooi om te zien hoe er wordt samengewerkt in de staf en hoe de spelersgroep dat beantwoordt”, vervolgt de oefenmeester, die het komende zaterdag met zijn ploeg in Eindhoven opneemt tegen koploper PSV. “Dat is een ploeg waar we ons graag mee willen meten. Het is een mooie uitdaging om onze goede reeks daar voort te zetten.”