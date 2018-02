Dortmund gaat niet uit van definitieve transfer: ‘Niet voordeliger geworden'

Borussia Dortmund nam Michy Batshuayi in januari op huurbasis over van Chelsea. De Belgische spits maakt indruk bij die Borussen en zorgde in vijf wedstrijden voor vijf doelpunten. De Duitse club zou Batshuayi aan het einde van het seizoen graag definitief overnemen van the Blues, maar sportief directeur Michael Zorc schat de kans klein dat Dortmund daarin slaagt.

In de huurdeal is in ieder geval geen optie tot koop opgenomen. Bij Chelsea houdt men er nog altijd rekening mee dat er voor Batshuayi toekomst is op Stamford Bridge. “De situatie is niet veranderd sinds zijn komst en het is zeker niet voordeliger geworden voor ons”, zegt Zorc in gesprek met Kicker. Hij denkt dat de spits zich juist in de schijnwerpers heeft gespeeld en mogelijk meer interesse zal genieten komende zomer.

“Hij is een stuk interessanter geworden voor andere clubs”, beaamt de sportief directeur van Borussia Dortmund. Het contract van Batshuayi bij Chelsea loopt nog tot medio 2021. The Blues telden in de zomer van 2016 een bedrag van 39 miljoen euro neer voor de spits, dus de kans lijkt aannemelijk dat Chelsea dat bedrag minstens terug wil verdienen.