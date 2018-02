Kritiek op Ziyech: ‘Matige vrije trappen en zijn schoten waren knullig’

Hakim Ziyech leed zondag 47 keer balverlies tegen ADO Den Haag: een record voor een speler in de Eredivisie sinds die statistiek wordt bijgehouden door Opta. Kenneth Perez, oud-middenvelder van onder meer Ajax, is in de studio van FOX Sports dan ook kritisch op de Marokkaans international.

“Mensen hebben een haat-liefdeverhouding met Ziyech. Hij wil altijd heel moeilijke dingen doen met het idee van: ‘als het lukt, dan zet ik iemand vrij voor de keeper. Dan vind ik het minder erg als hij balverlies lijdt’”, aldus Perez. Tegen ADO vond hij de linkspoot echter ook ‘heel makkelijke ballen’ verspelen.

“En zijn vrije trappen… over het algemeen zijn die heel, heel matig. En zijn schoten… niet normaal en heel knullig”, besluit Perez. Ajax loste overigens 32 schoten tegen ADO. In geen enkel ander Eredivisieduel dit seizoen losten de Amsterdammers meer schoten (ook 32 tijdens de 3-1 overwinning op NAC op 4 februari).