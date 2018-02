Euforie bij PSV: ‘We grepen ze bij de strot en lieten niet meer los’

PSV zette zondagmiddag met een overtuigende overwinning op Feyenoord (1-3) een reuzenstap richting het kampioenschap. De koploper heeft met nog negen competitiewedstrijden voor de boeg een gat van zeven punten geslagen met achtervolger Ajax, dat eerder op de dag in eigen huis niet verder kwam dan een doelpuntloos gelijkspel tegen ADO Den Haag. Gastón Pereiro was na afloop van het duel in De Kuip de gevierde man.

De Uruguayaanse middenvelder verscheen voor het eerst sinds 10 december weer aan de aftrap in een Eredivisie-wedstrijd van PSV en was met een doelpunt en een assist doorslaggevend. "Gáston is een jongen die het niets uitmaakt waar hij speelt. Hij heeft vaak dezelfde emotie. Je ziet dat hij heel vrij speelt, heel goed speelt. Dan zie je dat hij echt goed kan voetballen", is aanvoerder Marco van Ginkel na afloop voor de camera van FOX Sports complimenteus over de uitblinker.

Van Ginkel erkent dat Pereiro dit seizoen te grillig is en vaker zou moeten opstaan bij PSV. "Ja, maar dan waren we hem al kwijt, denk ik", aldus de middenvelder, die zelf na een knieblessure ook terugkeerde in de basiself van de Eindhovenaren. "Iedereen weet dat Gastón een heel goede speler is met een heel goede techniek. Als hij dan het werk verricht dat hij vandaag doet, dan is hij heel gevaarlijk."

Gáston Pereiro blonk met onder meer een doelpunt en een assist uit in De Kuip

"De uitslag van Ajax gaf natuurlijk een boost", vervolgt Van Ginkel. "Zij lieten wat liggen en wij konden nog verder uitlopen. Dat is een heerlijk gevoel. We hebben vandaag als collectief heel goed werk verricht. Dan zie je dat Feyenoord het heel moeilijk had en veel op de lange bal speelde. Wel hadden we het al veel eerder moeten beslissen, maar uiteindelijk is dit een goede wedstrijd van ons."

PSV schoot in Rotterdam ijzersterk uit de startblokken en ging dankzij doelpunten van Santiago Arias en Steven Bergwijn met 0-2 rusten. Tonny Vilhena deed kort na de onderbreking nog wel wat terug namens Feyenoord, maar via Pereiro herstelde PSV zijn voordelige marge van twee vrijwel direct weer in ere. "We hadden met elkaar besproken om niet in te zakken. Vanaf minuut één vol druk zetten en daar hadden ze het lastig mee", vertelt Bergwijn, die erkent dat PSV lering heeft getrokken uit de verloren bekerwedstrijd tegen Feyenoord van eind vorige maand. "We gingen inzakken, waren een beetje afwachtend. Met het publiek erachter komen ze dan. We grepen ze nu bij de strot en lieten niet meer los vandaag. Het was een hele goede zet van ons."