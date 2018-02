Willem II wint herhaling van veelbesproken bekerwedstrijd

Willem II heeft zondagmiddag een cruciale overwinning geboekt in de strijd tegen degradatie. Het team van Erwin van de Looi rekende op eigen veld verdiend af met Roda JC Kerkrade (1-0), waardoor het verschil op de ranglijst met nog negen wedstrijden te gaan in de Eredivisie is opgelopen tot zes punten in het voordeel van de Tricolores.

De wedstrijd in Tilburg was een herhaling van het veelbesproken kwartfinaleduel in de KNVB Beker van begin deze maand. Roda moest toen uiteindelijk na strafschoppen het onderspit delven, maar beklaagde zich na afloop over een afgekeurd doelpunt van Donis Avdijaj in de slotfase van de reguliere speeltijd en stapte zelfs naar de rechter om die beslissing aan te vechten. De Limburgers bleven uiteindelijk met lege handen achter en maakte ook zondagmiddag geen denderende indruk.

Willem II was voor eigen publiek de bovenliggende partij in de eerste helft en kwam na een klein kwartier voetballen verdiend op voorsprong. Ben Rienstra werd in de as van het veld aan het werk gezet door Mohamed El Hankouri, waarna de middenvelder vanaf de rand van het strafschopgebied een succesvolle uithaal in de verre hoek in huis had: 1-0. Hidde Jurjus voorkwam daarna met puik keeperswerk erger leed in de eerste helft voor het bezoek uit Kerkrade.

Na de onderbreking meldde Roda zich met grotere regelmaat op de helft van Willem II, maar grote kansen leverde dat aanvankelijk niet op. Livio Milts miste de bal na een scrimmage in het strafschopgebied van de thuisploeg, terwijl een afstandsschot van Dani Schahin over het doel van Mattijs Branderhorst scheerde. Het elftal van Van de Looi hield uiteindelijk stand en wist zo na twee nederlagen op rij weer eens te winnen. Roda wacht op zijn beurt nu al vijf wedstrijden op een overwinning in de Eredivisie.