Fosu-Mensah en Van Aanholt kunnen heldenrol Kane niet voorkomen

Tottenham Hotspur heeft zondagmiddag een benauwde overwinning geboekt. Het team van Mauricio Pochettino zegevierde met 0-1 bij Crystal Palace, dankzij een doelpunt van Harry Kane in de 88e minuut. Timothy Fosu-Mensah en Patrick van Aanholt stonden in de basis bij the Eagles, die op doelsaldo nipt boven de rode streep blijven staan. Tottenham staat nu vierde met twee punten meer dan Chelsea, dat later vandaag bij Manchester United speelt.

De eerste 45 minuten werden gekenmerkt door twijfelachtige keepersoptredens. Na acht minuten zorgde Wayne Hennesey zorgde voor onrust in zijn eigen strafschopgebied. Hij riep na een vrije trap van Christian Eriksen richting het zestienmetergebied dat hij voor de bal ging, om zich vervolgens terug te trekken. James Tomkins werkte de bal tijdig weg. Vlak daarna herstelde Hennessey zich met een goede redding op een inzet van Kane.

Luttele minuten voor rust ontsnapte Hugo Lloris aan een straf, toen hij de bal ogenschijnlijk buiten het strafschopgebied aanraakte. Kevin Friend en consorten lieten echter doorspelen. Crystal Palace kwam in offensief opzicht amper in het verhaal voor, met name Alexander Sorloth kwam niet in het verhaal voor, maar Roy Hodgson kon tevreden zijn over de inzet en defensieve stabiliteit van zijn elftal.

In de tweede helft liet Tottenham zich ietwat meer zien, maar het hield niet over en Pochettino zag hoe zijn team pas in de 73e minuut de eerste grote kans na rust creëerde. Een zwak maar precies schot van Ben Davies in de hoek werd nipt door Hennessey tot corner verwerkt. Tien minuten later miste Serge Aurier een dot van een kans.

In de slotfase probeerde Dele Alli, op wie veel kritiek is om onder meer zijn schwalbes, de scheidsrechter tevergeefs te foppen met een duik. Uiteindelijk was het Kane die zijn team aan drie punten hielp. Na een corner van Christian Eriksen kopte de aanvaller de bal via de vingers van Hennessey in het doel: 0-1