Suárez, Messi en Coutinho schitteren bij zesklapper Barça

Barcelona heeft zaterdag geen fout gemaakt in de thuiswedstrijd tegen Girona. De koploper van LaLiga kwam verrassend op achterstand, maar kende uiteindelijk een eenvoudige avond: 6-1. Luis Suárez was verantwoordelijk voor een hattrick; de overige doelpunten kwamen van Lionel Messi (twee) en Philippe Coutinho. Barcelona heeft een voorsprong van tien punten op Atlético Madrid, dat zondag op bezoek gaat bij Sevilla.

Girona, dat als promovendus meteen een middenmoter is geworden in LaLiga, speelde aanvankelijk onbevangen in Camp Nou. De bezoekers probeerden druk te zetten en zochten daadwerkelijk de aanval. Daar had Barcelona het moeilijk mee: binnen drie minuten keek de gastheer aan tegen een achterstand. Samuel Umtiti raakte de bal knullig kwijt aan Portu, die de uitgekomen Marc-André ter Stegen het nakijken gaf. Portu week uit naar de zijkant en trof doel vanuit een lastige hoek, via de binnenkant van beide palen.

Lang kon Girona echter niet genieten van de voorsprong. Suárez werd gelanceerd door Messi en ontsnapte aan de verdediging van Girona. Oog in oog met keeper Bono rondde de Uruguayaan gedecideerd af. Barcelona ging op zoek naar de voorsprong, maar Bono pareerde een inzet van Messi en zag dat verdediger Bernardo een bal van Messi van de lijn haalde. Na een klein halfuur was de Argentijn alsnog trefzeker. Hij dribbelde in het strafschopgebied, was drie verdedigers te slim af en vond een gaatje: 2-1.

Dankzij het doelpunt heeft Messi nu gescoord tegen alle clubs uit LaLiga. De Argentijn had niet lang nodig om opnieuw toe te slaan. Hij ontfermde zich over een vrije trap vanaf een kleine twintig meter en verraste Girona met een laag schot, onder de muur. Hij vond de linkerhoek en zag dat Suárez er even later ook nog 4-1 van maakte. De ex-Ajacied stond aan het eindpunt van een fraaie combinatie; de assist kwam van zijn voormalig Liverpool-collega Coutinho. Met die voorsprong zocht Barcelona halverwege de kleedkamer op.

Bij Barcelona had Ousmane Dembélé een basisplaats en na rust bereidde de aanvaller een grote kans van Suárez voor. De maker van de 1-1 en de 4-1 schoot in één keer op doel, maar stuitte op de paal. Het was uiteindelijk Coutinho die de 5-1 voor zijn rekening nam. De recordaankoop dartelde langs het strafschopgebied en vond de ruimte voor een prachtig geplaatst schot in de verre hoek. Het was zijn eerste competitiedoelpunt voor Barcelona. Even later bediende Dembélé opnieuw Suárez en ditmaal werd de pass wel op waarde geschat door de spits: hij werkte van dichtbij binnen en completeerde zijn hattrick.