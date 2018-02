Al-Gharafa heeft niet genoeg aan eerste dubbelslag Sneijder in 2,5 jaar

Wesley Sneijder heeft voor het eerst tweemaal gescoord in een wedstrijd van Al-Gharafa. Zijn dubbelslag was echter niet voldoende voor een goed resultaat, want de nummer zes van Qatar ging met 3-2 onderuit bij hekkensluiter Al-Markhiya. Die ploeg boekte de eerste overwinning in de competitie sinds 20 oktober 2017.

Sneijder opende de score na een kwartier. Van buiten het strafschopgebied vond hij de verre hoek met zijn linkerbeen. Halverwege de eerste helft mocht Sneijder aanleggen voor een strafschop en dat deed hij met succes. Er leek geen vuiltje in de lucht voor Al-Gharafa, maar Al-Markhiya kantelde de wedstrijd door doelpunten van Abdulqadir Ilyas en Eric Pereira (twee keer).

Sneijder was op 29 augustus 2015 voor het laatst goed voor een dubbelslag. Toen maakte hij twee doelpunten voor Galatasaray op bezoek bij Konyaspor (1-4 zege). De recordinternational van Oranje heeft inmiddels zes keer gescoord in tien officiële wedstrijden voor Al-Gharafa. Vier van die treffers vielen in de competitie; de overige twee maakte hij in de Aziatische Champions League.