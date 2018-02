‘Zielinski is zelfs beter dan De Bruyne, hij wordt echt een superster’

Piotr Zielinski gaat een schitterende toekomst tegemoet, zo verzekert Zbigniew Boniek. De voorzitter van de Poolse voetbalbond, die als een van de beste Poolse voetballers aller tijden wordt gezien, claimt dat de middenvelder van Napoli zelfs beter is dan Belgisch international Kevin De Bruyne.

Napoli-trainer Maurizio Sarri gaf afgelopen week aan dat de 23-jarige Zielinski in de toekomst even goed zou kunnen worden als de spelmaker van Manchester City. Boniek gaat zelfs een stapje verder. “Ik denk dat hij zelfs beter is dan De Bruyne, kwalitatief gezien”, vertelt Boniek, oud-speler van onder meer Juventus en AS Roma, in gesprek met Corriere dello Sport.

“Het zijn verschillende voetballers, dat is duidelijk”, vervolgt Boniek over zijn 23-jarige landgenoot. “Maar ze hebben dezelfde impact op een selectie. Ik wacht nog steeds op het moment dat hij volledig tot wasdom komt, omdat hij nog veel meer in zijn mars heeft. Ik denk dat hij echt een superster wordt.”

Zielinski maakte op zeventienjarige leeftijd de overstap van Zaglebie Lubin naar Udinese, waar hij tot medio 2016 op de loonlijst stond. Napoli maakte een bedrag van zestien miljoen euro over naar het Stadio Friuli en kan de middenvelder nu voor een veelvoud verkopen. De koploper van de Serie A is op de hoogte van de interesse van onder meer Liverpool en Manchester City en vraagt 65 miljoen euro.