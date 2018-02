Update: Vitesse wil belangstelling voor Slutsky niet bevestigen

Leonid Slutsky is een van de kandidaten om volgend seizoen Henk Fraser op te volgen als hoofdtrainer van Vitesse. Dat schrijft Voetbal International zaterdag. De Russische trainer is overigens niet de enige kandidaat. Ook Maurice Steijn, trainer van VVV-Venlo, staat op het lijstje van de clubleiding van de Arnhemmers.

Eerder dit seizoen werd bekend dat Fraser na dit seizoen vertrekt bij Vitesse. Slutsky wordt gezien als mogelijke opvolger. De 46-jarige trainer maakte in Rusland naam door drie keer kampioen te worden met CSKA Moskou. De oud-doelman werd vervolgens bekend als bondscoach van Rusland, waar hij van 2015 tot en met het EK van 2016 aan het roer stond. Nadat Rusland als laatste eindigde in de groepsfase stapte Slutsky op.

Vorig jaar werd hij aangesteld bij Hull City in de Championship, maar daar hield de Russische trainer het niet lang vol. Na negentien wedstrijden werd hij wegens tegenvallende resultaten op straat gezet. The Tigers bezetten toen de teleurstellende twintigste plaats op de ranglijst. Eerder werd al bekend dat ook Steijn kandidaat is om Fraser op te volgen. Hij liet in een reactie weten Vitesse ‘een heel mooie club’ te vinden.

Slutsky werd eerder deze maand nog in verband gebracht met FC Twente. Volgens Sport-Express zou Twente de Rus volgend seizoen willen aanstellen, met Oleg Yarovinsky als assistent. Technisch directeur Jan van Halst deed het bericht in een reactie aan Voetbalzone af als ‘totale onzin’. Ook Yarovinsky zei niets te weten van een eventueel dienstverband in Enschede. “FC Twente? Eerlijk gezegd weet ik daar niets van. Ik weet het echt niet. Er is ook geen contact geweest, absoluut niet.”

Vitesse wordt voor de trainerspost gelinkt aan Leonid Slutsky, die na zijn vertrek bij Hull City zonder werkgever zit. De club uit Arnhem wil niet reageren op de geruchten over de vermeende opvolger van Henk Fraser. “Wij doen geen mededelingen over de trainersvacature”, verklaart interim-technisch directeur Marc van Hintum van Vitesse aan de Gelderlander. “We gaan niets bevestigen.”