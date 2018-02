Seedorf neemt schlemiel niets kwalijk: ‘Ik heb hem na afloop een kus gegeven’

Clarence Seedorf pakte vrijdagavond zijn eerste punt als trainer van Deportivo La Coruña. Na twee eerdere nederlagen werd op eigen veld Espanyol op een doelpuntloos gelijkspel gehouden. Toch had de oud-voetballer het gevoel dat er meer ingezeten had voor los Blanquiazules.

Deportivo deed in het eigen Riazor immers niet onder voor het bezoek uit Barcelona en kreeg halverwege de tweede helft via Lucas Pérez zelfs een uitgelezen mogelijkheid om de volle buit veilig te stellen. Diens strafschop werd echter gekeerd door doelman Diego López, waardoor Seedorf met een kater achterbleef. Toch zocht de Nederlander na afloop van het duel vooral naar aanknopingspunten. "Ik heb hem na afloop een kus gegeven. Zijn enige negatieve moment was zijn fout vanaf elf meter oog in oog met een doelman die gespecialiseerd is zulke situaties."

"Als je met die intensiteit en dat geloof speelt, is het slechts een kwestie van tijd voordat het de goede kant opvalt voor ons", vervolgt hij in gesprek met Mundo Deportivo. "Het is overduidelijk dat we veel moraal en kracht zullen overhouden aan deze wedstrijd, hetgeen erg belangrijk is voor de spelers. De reactie van het publiek was bovendien fantastisch. We beschikken over een goede basis."

Deportivo is door het gelijkspel opgeschoven naar een achttiende plaats in LaLiga, al kan de ploeg later dit weekeinde wel weer worden gepasseerd door Las Palmas. De achterstand op de veilige nummer zeventien Levante bedraagt met nog dertien competitieduels te gaan twee punten. "We moeten erin blijven geloven. Wat we gezien hebben op het veld, geeft aan dat we op de goede weg zijn", aldus Seedorf.