Misser Arsenal-huurling bezorgt Seedorf nieuwe kater met Deportivo

Clarence Seedorf heeft vrijdagavond zijn eerste punt gepakt met Deportivo La Coruña. Het thuisduel met Espanyol leverde geen doelpunten op, waardoor los Blanquiazules een plekje opschuiven op de ranglijst. Deportivo gaat Las Palmas voorlopig voorbij en nadert de veilige nummer zeventien Levante tot op twee punten in LaLiga. Beide teams komen later dit weekeinde nog wel in actie.

Ondanks de puntendeling zal Seedorf vermoedelijk een kater overhouden aan zijn derde wedstrijd als hoofdtrainer van Deportivo. De landskampioen van 2000 deed op eigen veld zeker niet onder voor Espanyol en kreeg halverwege de tweede helft zelfs een uitgelezen mogelijkheid om de score te openen. Lucas Pérez mocht na een overtreding van Esteban Granero aanleggen vanaf elf meter, maar de strafschop van de Arsenal-huurling werd vervolgens gekeerd door Diego López.

Doordat er ook in het vervolg niet meer gescoord werd in Riazor, blijft Seedorf voorlopig zonder zege. Deportivo wacht nu al tien competitiewedstrijden op een overwinning en zal alle zeilen moeten bijzetten om degradatie te ontlopen. Woensdagavond gaat Seedorf met zijn ploeg op bezoek bij Getafe, waarna volgend weekend een thuiswedstrijd met Eibar op het programma staat.