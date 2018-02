Neville maakt zich geen zorgen over toptalent: ‘Giggs was een uitzondering’

Marcus Rashford brak vorig seizoen door bij Manchester United, maar deze voetbaljaargang komt de twintigjarige spits minder aan spelen toe. Hij was in slechts 13 van de 25 wedstrijden die hij speelde in de Premier League basisspeler, maar Gary Neville maakt zich geen zorgen over de ontwikkeling van het Engelse toptalent.

Volgens de oud-verdediger is de terugval die Rashford heeft gekregen niet meer dan normaal. "Ik denk dat hij dit seizoen erg veel speeltijd heeft gehad. Hij heeft veel op het veld gestaan en tot voor kort, nam hij aan vrijwel elke wedstrijd deel", wordt Neville geciteerd door Sky Sports. "Als je als jonge speler in het team komt, ga je niet opeens de rest van je carrière elke wedstrijd spelen. Ryan Giggs deed dat, maar hij was een uitzondering."

"In mijn ogen is het niet ongebruikelijk voor een jonge spits of vleugelspeler om te switchen tussen basis en bank", vervolgt de analist, die de huidige situatie van Rashford had zien aankomen. "Ik zou me zorgen maken als ik het gevoel had gehad dat hij niet meer voorkwam in de plannen van de manager. José Mourinho heeft echter laten zien dat hij Rashford hoog inschat. Maar Alexis Sánchez is gekomen en Anthony Martial verkeert in goede vorm, waardoor hij momenteel in de pikorde achter hen zit."

Neville ziet echter wel mogelijkheden voor Rashford, die dit seizoen in 38 officiële wedstrijden voor Manchester United goed was voor 10 doelpunten. "Naar mijn idee staat Romelu Lukaku onder enige druk, gezien zijn vorm. Daarnaast zou Alexis Sánchez in de spits kunnen belanden, omdat ik er niet zeker van ben dat hij op de rechterflank tot zijn recht komt. Rashford zou daardoor misschien terug kunnen keren in het elftal."