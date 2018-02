Zorgen bij Wenger in aanloop naar finale: ‘Problemen met zijn immuunsysteem’

Arsenal speelt zondag de finale van de EFL Cup tegen Manchester City en het is de vraag of Mesut Özil honderd procent fit aan de aftrap van dat duel kan verschijnen. De spelmaker van the Gunners kampt de afgelopen dagen met ziekteverschijnselen en dat leidt weer tot zorgen bij zijn trainer Arsène Wenger.

“Zijn immuunsysteem zit op het moment een beetje in de problemen. Ik weet niet waarom en ik hoop dat we dat kunnen verhelpen. We kwamen donderdagnacht terug uit Östersund (waar Arsenal in het kader van de Europa League met 0-3 won, red.) en hebben vrijdag en zaterdag getraind. Zondag waren ze vrij en hij heeft sindsdien in bed gelegen. Vandaag heeft hij voor het eerst weer getraind”, legde Wenger woensdag uit tijdens een perspraatje in de aanloop naar de return tegen de Zweden in het Emirates Stadium.

“Aangezien hij ziek is geweest, had ik hem donderdagavond zeker laten spelen. Hij is er nu niet bij en zal hard moeten werken aan zijn herstel.” Wenger is van plan om een aantal basisspelers met het oog op de eindstrijd tegen the Citizens rust te geven in de Europa League-return, maar twijfelt ook: “Het is niet ideaal, maar je weet het nooit. Soms denk je dat de spelers die rust hebben gehad het meest moe zijn als de wedstrijd begint. Soms zijn de jongens die drie dagen eerder nog hebben gespeeld het scherpst. Herstel is soms meer een mentale kwestie.”

Wenger ging op zijn persconferentie ook in op de contractsituatie van Jack Wilshere. De middenvelder beschikt over een aflopende verbintenis, maar de Fransman hoopt dat zijn club erin slaagt om de Engelsman aan boord te houden: “Die beslissing hangt niet alleen van mij af. Ik wil dat hij snel bij gaat tekenen. We moeten nog steeds de knoop doorhakken en ergens een pen vinden. Ik zou hem die graag geven.”