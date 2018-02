Mourinho gefileerd: ‘Als ik ooit zulke bullshit vertel, zou ik gelijk stoppen’

Manchester United wist woensdagavond een punt te pakken tegen Sevilla (0-0) in het kader van de Champions League, maar de wijze waarop de ploeg van José Mourinho zich presenteerde in Spanje zorgt voor veel kritiek. Ewald Lienen, analist bij Sky Deutschland hekelde niet alleen de instelling van United, maar ook het commentaar van Mourinho na het duel.

Zo verdedigde de Portugees het voetbal van zijn ploeg, hekelde hij de vragen van de media aangaande de tactiek en keuzes van de oefenmeester en sneerde Mourinho naar de medische staf van the Red Devils. "Als ik ooit zulke bullshit vertel als coach, zou ik gelijk stoppen", zegt Lienen, technisch directeur bij FC St. Pauli, in de studio van Sky Deutschland.

"Zijn uitleg (over het voetbal en de tactische keuzes, red.) is een belediging naar iedereen die van voetbal houdt. Als hij genoeg geld heeft, maar het gewoon niet meer kan schelen, moet hij stoppen", vervolgt de ex-trainer van onder meer Hannover 96. Mourinho was van mening dat beide clubs in evenwicht waren, ondanks de algehele tendens in de media dat United geluk had dat David de Gea in vorm was.

"Ik denk dat jullie allemaal, of althans de meeste van jullie, in een geheel nieuwe sport zitten", sneerde de Portugees. "Zo simpel is het, maar nu lijkt het alsof jullie een nieuwe sport verzinnen. Maar ik snap het nog steeds niet. Alle spelers van de winning teams, de beste clubs ter wereld van dit moment, niet tien, twintig of dertig jaar geleden, werken hard. Iedereen heeft tactische discipline."