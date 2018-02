‘Invalbeurt van 29 seconden door Zidane zet relatie nog meer onder spanning’

Dani Ceballos kwam woensdagavond voor het eerst sinds 18 januari weer in actie voor Real Madrid. De speeltijd in de inhaalwedstrijd tegen streekgenoot Leganés (1-3) heeft de middenvelder echter niet kunnen bekoren. De zomerse aankoop kwam in de 91e minuut binnen de lijnen voor Mateo Kovacic en stond uiteindelijk slechts 29 seconden in het veld.

Spaanse media schrijven donderdag dat Ceballos woedend is over de ‘vernederende’ invalbeurt in het Estadio Municipal de Butarque en dat de relatie tussen speler en trainer nog meer onder spanning staat. De middenvelder wilde de media na afloop niet te woord staan en nam in de kleedkamer ook niet deel aan de gebruikelijke groepsfoto, die door diverse spelers vervolgens via social media werd gedeeld.

Ceballos stond op 18 januari, in het bekerduel met Leganés (0-1), 66 minuten in het veld. Tot woensdagavond deed Zinédine Zidane mede door blessureleed geen beroep meer op de middenvelder, die in de zomer voor achttien miljoen euro overkwam van Real Betis en zich tot medio 2023 aan de Madrilenen verbond. Ceballos kreeg afgelopen weekeinde tegen zijn ex-werkgever uit Sevilla (3-5) geen speeltijd, tot zijn grote onvrede, mocht zelfs niet eens warmlopen in het Benito Villamarin en beschouwt de invalbeurt van woensdagavond als ‘vernederend’ en ‘onnodig’, zo klinkt het.

Zidane kreeg op de persconferentie geen vragen over de invalbeurt van Ceballos, maar Daniel Carvajal werd wel aan de tand gevoeld. De rechtsback deed echter zijn best om de vragen te ontwijken. “We hebben een selectie van 24 spelers en iedereen wil spelen. Het zou juist slecht zijn als iemand niet boos wordt als hij niet speelt. Willen spelen is juist goed. Het is de trainer die de beslissingen neemt. De spelers staan honderd procent achter de trainer en zijn beslissingen.”