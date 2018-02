‘Robben moet zich schikken in reserverol voor contractverlenging bij Bayern’

Het contract van Arjen Robben bij Bayern München loopt momenteel af. De 34-jarige vleugelaanvaller zou zelf zijn verblijf bij der Rekordmeister in ieder geval met een jaar willen verlengen, maar de Duitse topclub twijfelt. Bayern wil het contract van Robben volgens BILD onder één voorwaarde verlengen: dat hij zich schikt in een eventuele reserverol.

Overigens geldt dezelfde voorwaarde voor Franck Ribéry, die ook over een aflopende verbintenis beschikt. Het ervaren duo moest in het Champions League-duel met Besiktas, dat afgelopen dinsdag met 5-0 gewonnen werd, op de bank plaatsnemen en dat zinden hen absoluut niet. “Ik denk dat ik goed heb gespeeld in de tweede helft. Iedereen wil in dit soort wedstrijden spelen. Als je dan niet speelt, wordt het pijnlijk”, zei een teleurgestelde Robben na afloop van de wedstrijd.

Ribéry verliet na de wedstrijd tegen Besiktas de Allianz Arena zonder een woord met de pers te wisselen. Bij Bayern weet men daarentegen dat het volgend seizoen vaker voor zal komen dat Robben en Ribéry genoegen moeten nemen met een plaats op de bank, omdat men het elftal wil gaan verjongen. Der Rekordmeister ziet het niet zitten dat Robben en Ribéry volgend seizoen constant met een lang gezicht op de bank zitten.

In het voorjaar zal Bayern met beide routiniers om de tafel gaan. Robben liet eerder doorschemeren dat hij nog wel even door kan en dat hij zich geen zorgen maakt over zijn positie bij de koploper van de Bundesliga. “Op het moment voel ik me nog steeds erg fit, erg goed en geloof ik dat ik nog één of twee jaar op het hoogste niveau kan spelen. Dat is ook mijn doel. Ik heb zo’n goede en eerlijke communicatie met de beleidsbepalers bij Bayern dat ik me totaal geen zorgen maak. De club zal een plan hebben en daarna moeten de club en ik beslissen hoe we verder gaan.”