Vidic beleeft ‘mooi leermoment’: ‘Ajax verliest de talenten te snel’

Nemanja Vidic was deze week op bezoek bij Ajax in verband met een trainerscursus die hij momenteel volgt. De oud-verdediger van onder meer Manchester United keek rond op De Toekomst en sprak met voormalig teamgenoot Edwin van der Sar. De Serviër vertelt in gesprek met Ajax TV dat hij graag met eigen ogen wilde zien hoe de opleiding van Ajax eruit ziet.

De Serviër zegt onder de indruk te zijn. "Ajax verliest die talenten echter wel te snel naar mijn mening. Dat is nou eenmaal de voetbalwereld waarin we nu leven. Dit is de club die je wil bezoeken om te leren hoe het er hier aan toe gaat. Dit is voor mij een mooi leermoment", aldus Vidic, die jarenlang samen met Van der Sar voetbalde bij the Red Devils.

"Toen hij kwam, was hij nog onbekend", aldus de algemeen directeur. "Maar je zag zijn kwaliteiten en de wil om in de basis te komen. Hij vocht mooie duels met Ruud van Nistelrooij uit op de training", zegt de oud-doelman, die ook met Rio Ferdinand, Gary Neville en Patrice Evra een goede band had. "Dat was het fundament van het team toen. Ik heb altijd gezegd dat ik een goede keeper was, maar je moet wel de goede mensen om je heen hebben."

"Zo kun je coachen en ik praatte veel op het veld", besluit Van der Sar. Of Vidic in de toekomst misschien wel bij Ajax aan de slag wil gaan, houdt de voormalig stopper in het midden: "Nee, ik heb nog geen idee wat ik wil doen. Ik wil zoveel leren als mogelijk. Zoals Edwin al zei: er zijn tegenwoordig veel mogelijkheden in het voetbal en ik moet uitvinden wat bij mij past."